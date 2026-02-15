مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية

كشف نادي الزمالك موقفه من الرخصة الإفريقية للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 11 قضية مختلفة، ويسعى لحل الأمر قبل الموعد المحدد.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الرخصة الإفريقية للأندية يتم التقديم عليها في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل، ولا بد من تسوية أي قضية صدر فيها حكم قبل ذلك التاريخ في موعد أقصاه شهرين حتى يحصل الفريق على رخصة المشاركة الإفريقية".

وشدد "هذا الملف سيتم حسمه قبل يوم 31 مايو المقبل، وإدارة النادي على علم بشروط الحصول على الرخصة ولن نقبل بأي شكل من الأشكال غياب الفريق عن البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

وتابع "نتمنى من وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بهذا الملف أو تناول هذا الأمر بشكل يثير بلبلة جماهير الزمالك".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتم التعامل مع كافة الأمور والمشاكل الحالية في الوقت المناسب".

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.