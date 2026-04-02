إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي

أعلن منتخب مصر إصابة إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا بقطع في الرباط الصليبي.

إسلام عيسى النادي : سيراميكا كليوباترا مصر

وتعرض إسلام عيسى للإصابة خلال مواجهة مصر الودية أمام إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأوضح منتخب مصر أن الأشعة التي خضع لها إسلام عيسي أثبتت إصابته بقطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسري، عقب توجه اللاعب مباشرة لإجراء الأشعة بعد وصول بعثة منتخب مصر صباح اليوم قادمة من إسبانيا.

وشارك إسلام عيسى أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال توقف مارس.

ولعب جناح المنتخب 58 دقيقة أمام السعودية، ونجح في إحراز الهدف الأول.

كما شارك 68 دقيقة أمام إسبانيا قبل خروجه للإصابة.

وبذلك تأكد غياب إسلام عيسى عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.