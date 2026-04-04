مدافع تشيلسي: كنا في حاجة لتقديم أداء قوي ضد بورت فايل

شدد توسين أدارابيويو مدافع تشيلسي على أن فريقه دخل مباراة بورت فايل من أجل تقديم أداء قوي بعد فترة التوقف الدولي لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي بورت فايل في ربع النهائي.

وفاز تشيلسي على بورت فالي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال توسين أدارابيويو، لاعب تشيلسي، في تصريحات لشبكة بي بي سي عقب المباراة: "أداء جيد جدًا، من الرائع تقديم كرة قدم جميلة وتحقيق فوز جديد والحفاظ على شباك نظيفة في ستامفورد بريدج. مرت فترة توقف لمدة أسبوعين منذ آخر مبارياتنا التي لم تسر بشكل جيد، وكنا نريد العودة على أرضنا وتحقيق نتيجة قوية، وهذا ما فعلناه".

وعن الحديث قبل المباراة قال: "هذه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكل شيء ممكن أن يحدث. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة إذا لم نقدم أفضل ما لدينا. لقد فازوا على فريق من الدوري الإنجليزي في الدور السابق، لذلك كنا ندرك أننا بحاجة لتقديم أداء قوي".

وعن الوصول إلى النهائي قال: "هذا هو الهدف، نريد إنهاء الموسم بلقب. هدفنا هو الوصول إلى النهائي والفوز بالكأس".

وأصبح تشيلسي أول فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراة بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فوز ليفربول على برمنجهام سيتي بنتيجة 7-0 في موسم 2005-2006.

كما بلغ تشيلسي نصف نهائي البطولة للمرة 28 في تاريخه، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد (32 مرة) وأرسنال (30 مرة قبل مباراته أمام ساوثامبتون).

وأصبح إستيفاو أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 18 عامًا و345 يومًا، منذ بوكايو ساكا مع أرسنال ضد بورنموث في يناير 2020.

