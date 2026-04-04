بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء

السبت، 04 أبريل 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

عاد نيوم للانتصارات مرة أخرى بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة بأكملها.

وكان نيوم قد استمر 4 مباريات متتالية في بطولة الدوري دون تحقيق أي فوز بالخسارة من النصر والخلود، والتعادل مع الفيحاء في مباراة الدور الأول والتعاون.

وعلى الجانب الآخر، كان يمني الفيحاء نفسه بتحقيق فوز ثالث على التوالي بعد التغلب على الأخدود والاتفاق، لكن زملاء حجازي رفضوا ذلك.

وسجل لوسيانو رودريجيز هدف نيوم في الدقيقة 74 بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية من سعيد بن رحمة.

وبهذا الفوز وصل نيوم للنقطة 36 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي وتخطى الفيحاء.

وتراجع الفيحاء للمركز التاسع برصيد 33 نقطة.

