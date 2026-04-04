تشيلسي إلى نصف نهائي الكأس برباعية أمام بورت فايل

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي بورت فايل في ربع النهائي.

وفاز تشيلسي على بورت فالي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

تقدم تشيلسي في الدقيقة الثانية عن طريق يوريل هاتو، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 42 عن طريق دفاع بورت فايل بالخطأ في مرماه.

وأكمل أليخاندرو جارناتشو الرباعية في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ويحمل كريستال بالاس لقب كأس إنجلترا من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على مانشستر سيتي.

وأصبح تشيلسي أول فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراة بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فوز ليفربول على برمنجهام سيتي بنتيجة 7-0 في موسم 2005-2006.

كما بلغ تشيلسي نصف نهائي البطولة للمرة 28 في تاريخه، ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد (32 مرة) وأرسنال (30 مرة قبل مباراته أمام ساوثامبتون).

وأصبح إستيفاو أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 18 عامًا و345 يومًا، منذ بوكايو ساكا مع أرسنال ضد بورنموث في يناير 2020.

