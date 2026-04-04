السادسة دون هزيمة.. فيورنتينا يفوز على هيلاس فيرونا في موقعة البقاء

السبت، 04 أبريل 2026 - 20:35

كتب : FilGoal

نيكولو فاجيولي - فيورنتينا

فاز فيورنتينا على منافسه هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولو فاجيولي هدف فيورنتينا الوحيد في الدقيقة 82.

ويظل فيورنتينا دون أي هزيمة للمباراة السادسة على التوالي في جميع البطولات.

وانتصر فيورنتينا 4 مباريات وتعادل في مباراتين آخرتين سواء في الدوري الإيطالي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وأحرز فاجيولي الهدف في الدقيقة 82 بعد تسديدة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء.

وكانت المباراة هامة في موقعة البقاء ضمن الكبار في الكالتشيو.

ويتذيل فيرونا جدول الترتيب، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الـ 16 قبل المباراة مما أزاد من اهميتها.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 32 وتقدم للمركز الـ 15، واستمر فيرونا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

