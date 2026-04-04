السادسة دون هزيمة.. فيورنتينا يفوز على هيلاس فيرونا في موقعة البقاء

فاز فيورنتينا على منافسه هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولو فاجيولي هدف فيورنتينا الوحيد في الدقيقة 82.

ويظل فيورنتينا دون أي هزيمة للمباراة السادسة على التوالي في جميع البطولات.

وانتصر فيورنتينا 4 مباريات وتعادل في مباراتين آخرتين سواء في الدوري الإيطالي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وأحرز فاجيولي الهدف في الدقيقة 82 بعد تسديدة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء.

بصناعة من هاريسون 🎯 نيكولو فاجيولي يتقدم لـ فيورنتينا أمام هيلاس فيرونا من تسديدة رائعة ⚽🔥 تابعوا المباراة وباقي مواجهات #الكالتشيو_على_شاشا 🇮🇹✨ اشترك الآن 📺https://t.co/tNcetMtBiS pic.twitter.com/PIhVg32TQj — شاشا سبورت (@Shasha_Sports) April 4, 2026

وكانت المباراة هامة في موقعة البقاء ضمن الكبار في الكالتشيو.

ويتذيل فيرونا جدول الترتيب، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الـ 16 قبل المباراة مما أزاد من اهميتها.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 32 وتقدم للمركز الـ 15، واستمر فيرونا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.