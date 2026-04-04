مدرب مانشستر سيتي: جوارديولا سعيد وهذا صعب.. وهدف هالاند بالرأس لا يصدق

السبت، 04 أبريل 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

بيب ليندرز

يرى بيب ليندرز المدرب المساعد لمانشستر سيتي أن هدف إيرلنج هالاند بالرأس ضد ليفربول كان لا يصدق.

وفاز مانشستر سيتي على ليفربول بأربعة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقاد ليندرز المباراة من على الخط بسبب إيقاف بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وقال ليندرز عبر TNT عقب المباراة: "جواردويلا سعيد وهذا هو الأهم، من غير السهل إسعاده، لقد لعبنا مباراة جيدة، في أول 25 دقيقة كان هناك مساحت بفريقنا ثم سيطرنا على المباراة وخلقنا فرص أكثر".

وتابع "جوارديولا أشاد باللاعبين الذين شاركوا خلال الأسابيع الماضية ولم يلعبوا اليوم، كان سعيدا جدا لأن الوصول إلى ويمبلي 8 مرات خلال 8 سنوات أمر مميز، الآنر نحن في الأدوار النهائية وهذه المرحلة من الموسم التي يجب فيها حسم الأمور".

وأضاف "هدف هالاند الثاني كان رائعا، رأسيته كانت مجنونة، أحب المهاج عندما يطير ويهاجم الكرة والجماهير أيضا تحب ذلك".

وأتم "يجب أن نثبت أحقيتنا بذلك الفوز، على الأغلب سنواجه فريقا صعبا جديدا بنصف النهائي، ولكن اللعب في ويمبلي مميز، وأنا سعيد للجماهير".

ليفربول مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
