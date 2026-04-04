في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي

السبت، 04 أبريل 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

محمد هاني - فيران توريس

تعرض محمد هاني لاعب النادي الأهلي للإصابة خلال معسكر منتخب مصر في شهر مارس.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة هاني عقب مواجهة إسبانيا الودية. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد هاني يعاني من إصابة بشرخ في عظمة رسخ اليد، لكنها لن تمنعه من المشاركة في المباريات.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال بلال عطية لـ راسينج سانتاندير الإسباني خبر في الجول - الأهلي وبيراميدز يطلبان ضم ماجاسا من زد سيراميكا كليوباترا يعلن غياب 11 لاعبا قبل مواجهة الأهلي في الدوري الأهلي يدرس امتلاك حصة كبرى لإحدى شركات السياحة

ويستخدم هاني نوع خاص من الجبس للتعافي من الإصابة، وشارك في تدريبات الأهلي التي أقيمت الجمعة بشكل طبيعي.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

الأهلي منتخب مصر محمد هاني
نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526463/في-الجول-يكشف-تفاصيل-إصابة-هاني-وموقفه-من-مباريات-الأهلي