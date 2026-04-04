في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
السبت، 04 أبريل 2026 - 00:03
كتب : FilGoal
تعرض محمد هاني لاعب النادي الأهلي للإصابة خلال معسكر منتخب مصر في شهر مارس.
وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة هاني عقب مواجهة إسبانيا الودية. (طالع التفاصيل)
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد هاني يعاني من إصابة بشرخ في عظمة رسخ اليد، لكنها لن تمنعه من المشاركة في المباريات.
ويستخدم هاني نوع خاص من الجبس للتعافي من الإصابة، وشارك في تدريبات الأهلي التي أقيمت الجمعة بشكل طبيعي.
ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.
