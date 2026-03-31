تفاصيل إصابة ثنائي منتخب مصر أمام إسبانيا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - مصر أمام إسبانيا

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة إسلام عيسى ومحمد هاني لاعبي المنتخب.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

وأوضح أبو العلا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "تعرض إسلام عيسى لالتواء في الركبة، أثناء مباراة إسبانيا، الودية وتوجه للمستشفي لإجراء أشعة للاطمئنان عليه."

وأكمل "تعرض محمد هاني لإصابة على مستوى الرسغ وسيجري أشعة أيضا للاطمئنان على حالته."

وأكمل هاني المباراة، فيما خرج إسلام عيسى في الدقيقة 65 نتيجة الإصابة بعد كرة مشتركة مع فيرمين لوبيز.

وفاز المنتخب المصري أمام السعودية في الودية الأولى برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

