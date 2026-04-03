روسينيور: تصريحات كوكوريا؟ طلبت منه أن يكون صريحا معي وهذا ما أوضحه لي

أوضح ليام روسينيور المدير الفني لـ تشيلسي أنه كان لابد على مارك كوكوريا ألا ينتقد النادي علنا.

وانتقد الظهير الإسباني أداء الفريق في المباريات كما أبدى استيائه من تعاقدات النادي مع اللاعبين الشباب، وهو ما أدى لتوديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

كما أشار إلى أن رحيل إنزو ماريسكا كان له تأثيره على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال روسينيور في المؤتمر الصحفي: "أجريت محادثة رائعة مع مارك كوكوريا أمس الخميس لمدة نصف ساعة في مكتبي".

وأردف "قلتُ للاعبين منذ اليوم الأول، إذا كانت لديهم أي مشكلة في طريقة عملنا، فليأتوا ويتحدثوا معي، وليتحدثوا مع المديرين الرياضيين".

وتابع "خيبة أملي في حوار كوكوريا يكمن في مساره. أعتقد أنه كان عليه أن يتحدث إلينا أولا بشأن ما يشعر به. أريد أن يشعر اللاعبون أن بإمكانهم التحدث بصراحة وصدق لما فيه مصلحة النادي".

وواصل "وهذه المحادثات التي أجريناها مع ريس جيمس، هي السبب في توقيع ريس عقدا جديدا، لأنه يؤمن بالمسار الذي نسلكه. وكنادي كرة قدم، نعلم أننا بحاجة إلى التحسين، وأنا من ضمنهم، ونعلم بالفعل ما سنفعله في الصيف لتحقيق هذه الأهداف".

وأكمل "عندما كنت معه في المكتب لمدة نصف ساعة، كان ذلك لأذكره بأنه يستطيع التحدث معي، وأن يكون صريحا معي ومع النادي بشأن ما يريده. هذا يتطلب وقتا".

وأتم "أنا هنا منذ شهرين ونصف، لعبنا خلالها 20 مباراة، لذا فإن بناء هذه العلاقات والروابط يتطلب وقتا، لكن مارك ملتزم تماما، ويريد البقاء هنا، وقد أوضح لي ذلك جليا، وهو يؤمن حقا بالمسار الذي نسلكه".

يذكر أن روسينيور أعلن إيقاف إنزو فيرنانديز لاعب وسط الفريق على ضوء تصريحاته برغبته اللعب في لأحد فرق العاصمة الإسبانية مدريد. (طالع التفاصيل)

ويستعد تشيلسي لمواجهة بورت فايل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل البلوز المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وودع تشيلسي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري بالخسارة من باريس سان جيرمان بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين.