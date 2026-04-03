جوارديولا: صلاح أسطورة بالطبع ويستحق تقديرا عظيما

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي محمد صلاح نجم ليفربول بأسطورة فريقه والدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي غدا السبت 4 أبريل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي ردا على سؤال هل سبّب محمد صلاح المتاعب لك: "نعم بالطبع هو واحد من أعظم اللاعبين، الأرقام والاستمرارية، يا له من لاعب وإنسان رائع".

وأكمل "الأهداف التي سجلها والتمريرات الحاسمة، هو أسطورة لليفربول بالفعل وكذلك للدوري الإنجليزي بفضل ما قدمه".

وأضاف "أعتقد أن غدا وقت مناسب لتوديعه، فهو يستحق تقديرا عظيما لما قدمه في كرة القدم العالمية وخاصة في إنجلترا".

وأعلن صلاح رحيله عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الجاري رغم استمرار عقده حتى صيف 2027.

صاحب الـ 33 عاما خاض هذا الموسم 34 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات.

وإجمالا مع الريدز خاض 435 مباراة سجل 255 وصنع 122 وتوج بـ 9 ألقاب.

وستكون مباراة الغد هي الـ 26 لصلاح ضد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في جميع المسابقات.

وفاز صلاح في 9 وبيب في 10 وتعادلا في 6 مواجهات.

واستطاع صلاح هز شباك مانشستر سيتي بـ 13 هدفا وصنع 8 أهداف.