إنزو: أحب مدريد كثيرا وسأعيش يوما فيها

كشف إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد مستقبلا.

وقال إنزو فيرنانديز في تصريحات نقلتها بي إن سبورت: "أود أن أعيش في إسبانيا، أحب مدريد كثيرا، تذكرني ببوينس آيرس، سأعيش يوما ما في مدريد".

وعند سؤاله عن أي فريق من أندية مدريد يريد أن يشارك قال: "لن أجيب، لكنني سأعود إلى ريفربليت فريقي الذي نشأت به، لكن ليس للتقاعد، أريد العودة وأنا في حالة جيدة".

وبسؤاله عن وجود مفاوضات مع ريال مدريد قال: "لا يوجد أي محادثات مع ريال مدريد، الآن تركيزي على تشيلسي، وعلى المباريات المتبقية، بعد كأس العالم، سنرى ما سيحدث".

وانضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي يناير 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وخاض إنزو فيرنانديز الموسم الحالي مع تشيلسي 46 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي لـ161 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 29 آخرين.