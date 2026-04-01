إنزو: أحب مدريد كثيرا وسأعيش يوما فيها

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 20:06

كتب : FilGoal

كشف إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد مستقبلا.

وقال إنزو فيرنانديز في تصريحات نقلتها بي إن سبورت: "أود أن أعيش في إسبانيا، أحب مدريد كثيرا، تذكرني ببوينس آيرس، سأعيش يوما ما في مدريد".

وعند سؤاله عن أي فريق من أندية مدريد يريد أن يشارك قال: "لن أجيب، لكنني سأعود إلى ريفربليت فريقي الذي نشأت به، لكن ليس للتقاعد، أريد العودة وأنا في حالة جيدة".

أخبار متعلقة:
إنزو فيرنانديز: لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد.. وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة مؤتمر مدرب تشيلسي - عن مستقبل ستيرلينج وإنزو المريض.. ولاعب السنغال المذهل مؤتمر روسينيور: خطأ ترجمة تصريح إنزو تسبب في سوء فهم.. وتعاملنا مع تسريب التشكيل

وبسؤاله عن وجود مفاوضات مع ريال مدريد قال: "لا يوجد أي محادثات مع ريال مدريد، الآن تركيزي على تشيلسي، وعلى المباريات المتبقية، بعد كأس العالم، سنرى ما سيحدث".

وانضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي يناير 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وخاض إنزو فيرنانديز الموسم الحالي مع تشيلسي 46 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي لـ161 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 29 آخرين.

إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
