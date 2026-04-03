ذا صن: ثورة في صيف ليفربول.. قائمة الراحلين تشمل 7 لاعبين

الجمعة، 03 أبريل 2026 - 12:09

كتب : FilGoal

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي التحرك لإجراء تغييرات عديدة في قائمة الفريق للموسم المقبل.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل).

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ليفربول سيعرض الرباعي كودي جاكبو وجو جوميز وأليكسيس ماك أليستر وفيديريكو كييزا للبيع في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مستقبل كورتيس جونز محل شك، فيما سيرحل أندرو ربروتسون بنهاية الموسم، بالإضافة لمحمد صلاح الذي أعلن رحيله سابقا لفتح المجال لضم صفقات جديدة.

ولن تتوقف قائمة الراحلين عند اللاعبين بل ستمتد أيضا إلى ريتشارد هيوز المدير الرياضي الذي من المتوقع رحيله لأحد أندية الدوري السعودي.

وأوضح التقرير إلى أن النادي يفكر في تدعيم خط الوسط وأبرز الأسماء كارلوس باليبا من برايتون وآدم وارتون من كريستال بالاس وإيليوت أندرسون من نوتنجهام فورست وإدواردو كامافينجا من ريال مدريد.

وفي حال أصبح تشابي ألونسو المدرب الجديد فسيرغب في ضم أردا جولر لتعويض رحيل ماك أليستر.

وأخيرا يعد أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل هدفا رئيسيا للنادي ويمكن ضمه مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول للقاء مانشستر سيتي غدا السبت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول أبرم تعاقدات بداية الموسم الجاري بمقابل 426 مليون جنيه إسترليني.

