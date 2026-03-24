صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ونشر صلاح فيديو عبر حسابه على إكس، كشف فيه عن رحيله.

وجاء نص رسالة وداع صلاح كالتالي:

مرحباً بالجميع

للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم

أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبداً مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، هذه المدينة، هؤلاء الناس، سيصبحون جزءاً لا يتجزأ من حياتي

ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ وروح لا أستطيع وصفها بالكلمات

لكل فرد في هذا النادي احتفلنا بالنصرفزنا بأهم الألقاب وكافحنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا

أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا وخاصة زملائي في الفريق السابقين والحاليين والجماهير لا أجد الكلمات الكافية للدعم الذي قدمتموه لي خلال معظم مسيرتي ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات إنه شيء لن أنساه أبداً وسأحمله معي دائماً دائمًا

الرحيل ليس سهلًا أبدًا أنتم منحتونني أجمل أوقات حياتي سأظل دائمًا واحدًا منكم، سيظل هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي

شكرًا لكم على كل شيء، بفضلكم جميعًا لن أسير وحيدًا أبدًا

video:1