كابيلو: إيطاليا دفعت ثمن خطأ ساذج من أحد اللاعبين

الخميس، 02 أبريل 2026 - 22:43

كتب : FilGoal

كابيلو

شدد فابيو كابيلو المدرب التاريخي لمنتخب إيطاليا على أن منتخب إيطاليا دفع ثمن تهور أحد لاعبيه وكلفه عدم التأهل لكأس العالم 2026.

وقال كابيلو في تصريحات لسكاي سبورت: "للأسف، دفعنا ثمن خطأ ساذج من أحد اللاعبين، وإلا كنا سنفوز بالمباراة".

وواصل "لا ننسى أن جاتوزو تولى الفريق في ظروف صعبة بعد لوتشانو سباليتي مدرب يوفنتوس، ونجح في منح الفريق شخصية وروح قتالية".

وعن المدربين المحتملين لمنتخب إيطاليا قال: "يجب تقييم ما قدموه سابقا، ليس فقط كيف فازوا، بل أيضا كيف غادروا الفرق، وهناك العديد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار".

وعن استقاله جيانلويجي بوفون قال: "بوفون شخص صريح ولا يجامل، تحمل المسؤولية علنا، وبما أنه لم يحقق الهدف، قرر تقديم استقالته، ويجب احترام هذا القرار".

وقدم بوفون استقاله بشكل رسمي بعد هزيمة منتخب إيطاليا أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكتب بوفون على حسابه الرسمي في منصة إكس:

تقديم استقالتي بعد دقيقة واحدة من نهاية المباراة ضد البوسنة كان تصرفا ملحا نابعا من أعماقي، كان عفويا مثل الدموع وذلك الألم في القلب الذي أعلم أنني أشاركه معكم جميعا.

طلب مني التمهل لإتاحة الفرصة للجميع لإجراء التأملات اللازمة.

والآن، بعدما قرر الرئيس جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التراجع خطوة إلى الوراء، أشعر بالحرية للقيام بما أراه واجبا من منطلق المسؤولية، فبالرغم من قناعتي الصادقة بأننا بنينا الكثير من حيث الروح والعمل الجماعي مع جاتوزو وجميع أفراد الطاقم، وخلال الوقت القليل جدا الذي كان متاحا للمنتخب، كان الهدف الأساسي هو إعادة إيطاليا إلى كأس العالم.

لكننا لم ننجح في ذلك.

ومن الصواب أن أترك لمن سيأتي بعدي الحرية في اختيار الشخص الذي يراه الأنسب لتولي منصبي.

تمثيل المنتخب الوطني هو بالنسبة لي شرف وشغف يلازماني منذ أن كنت طفلا.

لقد حاولت أداء مهمتي بكل طاقتي، والنظر إلى جميع القطاعات لأكون حلقة وصل للحوار والتكامل بين مختلف الفئات السنية، ساعيا مع المسؤولين إلى بناء مشروع يبدأ من الناشئين ويصل إلى منتخب تحت 21 عاما.

وذلك كله بهدف إعادة التفكير في الطريقة التي يتم بها إعداد مواهب المنتخب الأول في المستقبل.

لقد طلبت ونجحت في إدخال عدد قليل من الشخصيات المهمة ذات الخبرة الكبيرة، والتي، إلى جانب الكفاءات الموجودة بالفعل، تساهم الآن في إحداث هذه التغييرات الضرورية برؤية متوسطة وطويلة المدى.

وذلك لأنني أؤمن بسياسة الجدارة وتخصص الأدوار.

وسيكون على من يعنيهم الأمر تقييم مدى صواب هذه الاختيارات.

أحمل كل شيء في قلبي، ممتنا لهذا الامتياز وللدروس التي منحتني إياها هذه التجربة المكثفة، حتى في نهايتها المؤلمة.

عاشت إيطاليا دائما.

