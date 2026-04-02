جيرارد: قلت لـ صلاح لا ترحل بطريقة سيئة.. ولن أتفاجأ إذا ذهب لناد كبير

تحدث ستيفن جيرارد عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مشيرا إلى أن نهاية مشواره مع النادي يجب أن تكون بالشكل المناسب.

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال جيرارد: "أعتقد أن ليفربول كان يفضل منحه عقدا لمدة عام واحد، لكن بسبب مستواه المميز حصل على عامين".

وأضاف "بالنسبة لي، أرى أن الأمر أشبه بعام إضافي واحد على نفس المستوى".

وأوضح "من مصلحة الجميع أن ينتهي الأمر بشكل جيد، وأن يرحل صلاح في الوقت الذي يريده هو".

وكشف "تحدثت معه بشكل مباشر وقلت له لا ترحل بطريقة سيئة، لقد قدمت الكثير للنادي وصنعت إرثا كبيرا".

وتابع "كان متأثرا عاطفيا في تلك الفترة، ولم يكن سعيدا بسبب وضعيته مع الفريق".

وأشار "صلاح يرى نفسه دائما من بين الأفضل في العالم، وهذه عقليته، وهو من نوعية اللاعبين أصحاب العقلية الاستثنائية".

وأكمل "لن أتفاجأ إذا انتقل إلى ناد كبير، لكن لا أعتقد أنه سينتقل لمنافس مباشر".

واختتم "إذا كان علي الاختيار، فأرجح انتقاله إلى الدوري السعودي، نظرا لقيمته الكبيرة هناك".

وانضم محمد صلاح لليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك اللاعب الدولي المصري مع ليفربول الموسم الحالي في 34 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

وخاض مع ليفربول في إجمالي المباريات 435 مباراة مسجلا 255 هدفا وصنع 122 آخرين.