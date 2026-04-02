جيرارد: قلت لـ صلاح لا ترحل بطريقة سيئة.. ولن أتفاجأ إذا ذهب لناد كبير

الخميس، 02 أبريل 2026 - 13:12

كتب : FilGoal

تحدث ستيفن جيرارد عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مشيرا إلى أن نهاية مشواره مع النادي يجب أن تكون بالشكل المناسب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال جيرارد: "أعتقد أن ليفربول كان يفضل منحه عقدا لمدة عام واحد، لكن بسبب مستواه المميز حصل على عامين".

أخبار متعلقة:
سلوت يكشف موقف صلاح ومصابي ليفربول من مواجهة مانشستر سيتي سلوت: سيغادر محمد صلاح ليفربول كأسطورة صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف

وأضاف "بالنسبة لي، أرى أن الأمر أشبه بعام إضافي واحد على نفس المستوى".

وأوضح "من مصلحة الجميع أن ينتهي الأمر بشكل جيد، وأن يرحل صلاح في الوقت الذي يريده هو".

وكشف "تحدثت معه بشكل مباشر وقلت له لا ترحل بطريقة سيئة، لقد قدمت الكثير للنادي وصنعت إرثا كبيرا".

وتابع "كان متأثرا عاطفيا في تلك الفترة، ولم يكن سعيدا بسبب وضعيته مع الفريق".

وأشار "صلاح يرى نفسه دائما من بين الأفضل في العالم، وهذه عقليته، وهو من نوعية اللاعبين أصحاب العقلية الاستثنائية".

وأكمل "لن أتفاجأ إذا انتقل إلى ناد كبير، لكن لا أعتقد أنه سينتقل لمنافس مباشر".

واختتم "إذا كان علي الاختيار، فأرجح انتقاله إلى الدوري السعودي، نظرا لقيمته الكبيرة هناك".

وانضم محمد صلاح لليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك اللاعب الدولي المصري مع ليفربول الموسم الحالي في 34 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

وخاض مع ليفربول في إجمالي المباريات 435 مباراة مسجلا 255 هدفا وصنع 122 آخرين.

محمد صلاح ليفربول جيرارد
نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526382/جيرارد-قلت-لـ-صلاح-لا-ترحل-بطريقة-سيئة-ولن-أتفاجأ-إذا-ذهب-لناد-كبير