طاقم تحكيم مصري لإدارة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

أمين عمر - السعودية - فلسطين

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري أمام أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويضم الطاقم المصري أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه.

فيما يتواجد محمد معروف حكماً رابعاً.

وعلى تقنية يتواجد محمود عاشور، ويعاونه حسام عزب.

ويلتقي الفريقان في العاصمة الجزائرية يوم 11 إبريل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيما تقام مواجهة الإياب يوم الأحد 19 إبريل بمدينة آسفي المغربية.

ويلتقي الفائز أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي الزمالك وشباب بلوزداد ذهابا في الجزائر يوم الجمعة 10 إبريل، فيما تقام مواجهة الإياب يوم الجمعة 17 إبريل في القاهرة.

