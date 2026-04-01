عاشور حكما للفيديو في مباراة صنداونز والترجي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم المصري محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي.

ويلتقي صنداونز أمام الترجي يوم السبت 18 إبريل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختارت لجنة الحكام في "كاف" الحكم الصوماي عمر عبدالقادر أرتان لإدارة المباراة، ويعاونه الجيبوتي ليبان عبدالرزاق أحمد، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي.

ويتولى الإيفواري كليمنت فرانكلين كيبان مهام الحكم الرابع.

فيما يتواجد محمود عاشور حكما للفيديو، ويعاونه السوداني محمد عبد الله إبراهيم.

وأقصى الترجي التونسي منافسه الأهلي من الدور ربع النهائي بعد الفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

أما صنداونز فاطاح بمنافسه استاد مالي بعد الفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.