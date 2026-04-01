عاشور حكما للفيديو في مباراة صنداونز والترجي

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم المصري محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي.

ويلتقي صنداونز أمام الترجي يوم السبت 18 إبريل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختارت لجنة الحكام في "كاف" الحكم الصوماي عمر عبدالقادر أرتان لإدارة المباراة، ويعاونه الجيبوتي ليبان عبدالرزاق أحمد، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي.

رافضا إراحة اللاعبين.. بروس: جدول صنداونز المزدحم ليس مشكلتي وهم يمتلكون 35 لاعبا محمود عاشور يشارك في معسكر حكام كأس العالم 2026 بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر محمود عاشور وناجي ضمن طاقم تحكيم السودان ومدغشقر في أمم إفريقيا للمحليين

ويتولى الإيفواري كليمنت فرانكلين كيبان مهام الحكم الرابع.

فيما يتواجد محمود عاشور حكما للفيديو، ويعاونه السوداني محمد عبد الله إبراهيم.

وأقصى الترجي التونسي منافسه الأهلي من الدور ربع النهائي بعد الفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

أما صنداونز فاطاح بمنافسه استاد مالي بعد الفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نرشح لكم
منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(1) الجزائر.. ضمان التأهل استقبال شعبي حاشد لمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل لكأس العالم "بونو أخبرني نحن الأبطال الآن".. كوليبالي يكشف كواليس سحب لقب أمم إفريقيا منافس الزمالك - تقرير: بلوزداد أبلغ راموفيتش برغبته في فسخ تعاقده
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
