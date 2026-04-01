ضربة أخرى لليفربول.. إصابة جديدة لـ فريمبونج
الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 14:50
كتب : FilGoal
تعرض الهولندي جيريمي فريمبونج مدافع ليفربول لإصابة جديدة، تضاف إلى سلسلة إصاباته هذا الموسم، حسب مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان.
وأصيب فريمبونج خلال لقاء منتخب بلاده الودي ضد الإكوادور يوم الثلاثاء.
وقال كومان في تصريحات للصحفيين: "جيريمي فريمبونج خرج من لقاء الإكوادور بسبب الإصابة".
وأضاف "اضطررنا لإستبداله، إنها انتكاسة قوية".
وتعرض فريمبونج لأكثر من إصابة في موسمه الأول مع ليفربول.
فقد عاد اللاعب الهولندي إلى الملاعب قبل نحو شهر.
خلال هذا الشهر الأخير شارك فريمبونج في أكثر من مباراة، قبل أن يصاب مع منتخب بلاده.
