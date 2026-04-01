ضربة أخرى لليفربول.. إصابة جديدة لـ فريمبونج

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - فريمبونج

تعرض الهولندي جيريمي فريمبونج مدافع ليفربول لإصابة جديدة، تضاف إلى سلسلة إصاباته هذا الموسم، حسب مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان.

وأصيب فريمبونج خلال لقاء منتخب بلاده الودي ضد الإكوادور يوم الثلاثاء.

وقال كومان في تصريحات للصحفيين: "جيريمي فريمبونج خرج من لقاء الإكوادور بسبب الإصابة".

أخبار متعلقة:
وأضاف "اضطررنا لإستبداله، إنها انتكاسة قوية".

وتعرض فريمبونج لأكثر من إصابة في موسمه الأول مع ليفربول.

فقد عاد اللاعب الهولندي إلى الملاعب قبل نحو شهر.

خلال هذا الشهر الأخير شارك فريمبونج في أكثر من مباراة، قبل أن يصاب مع منتخب بلاده.

ليفربول هولندا جيريمي فريمبونج
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526327/ضربة-أخرى-لليفربول-إصابة-جديدة-لـ-فريمبونج