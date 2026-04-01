من أجل كأس العالم.. تقرير: غانا تتفاوض مع الركراكي ورينار

ذكرت شبكة ESPN أن الاتحاد الغاني لكرة القدم تواصل بالفعل مع المغربي وليد الركراكي من أجل تدريب النجوم السمراء.

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة أوتو أدو من تدريب المنتخب قبل نحو شهرين من كأس العالم 2026.

وأفاد التقرير بأن الاتحاد الغاني لكرة القدم بدأ التفاوض بالفعل من الركراكي، وأن كلا الطرفين حريصان على إحراز تقدم.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات بين الطرفين تتمحور الآن حول بنود العقد، بما في ذلك مدة العقد والراتب.

يُبدي الركراكي رغبةً شديدةً في قيادة غانا في كأس العالم، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن هناك محادثات مع هيرفي رينار مدرب السعودية.

ويقترب رينار من ترك منصبه كمدرب للمنتخب السعودي، وفقا لجريدة ليكيب.

يذكر أن اسم المغربي وليد الركراكي يتواجد بين المرشحين لخلافة هيرفي رينار في تدريب المنتخب السعودي في حالة إقالته (التفاصيل).

يذكر أن الركراكي أقيل من تدريب منتخب المغرب قبل أسابيع.

ولفت تقرير ESPN إلى أن وزارة الشباب والرياضة الغانية تبدي إعجابًا كبيرًا بملف رينار، الذي عبر من قبل عن رغبته بقيادة منتخب غانا.

فقد قال رينار في 2017 "لن أنسى من أين بدأت، بدأت مسيرتي التدريبية من غانا، ولذا لن ارفض ابدًا طلب تدريب المنتخب الغاني".

وكان الاتحاد الغاني لكرة القدم قريبا من تعيين رينار عقب كأس أمم إفريقيا 2023 لكن المطالب المالية حالت دون تعيينه.

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم يوم الثلاثاء رحيل المدرب أوتو أدو عن تدريب منتخب غانا.

الرحيل جاء بعد الخسارة في المباراة الودية ضد ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

ولعب منتخب غانا مباراتين خلال التوقف الدولي وخسر كلاهما، من ألمانيا بهدفين مقابل هدف ومن النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويأتي رحيل أدو عن تدريب غانا قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026 والذي سيشارك فيه المنتخب الإفريقي.

ولم يكشف الاتحاد الغاني عن المدرب الجديد الذي سيخوض المنتخب خلال المونديال.

أدو تولى تدريب غانا في 2024 وفشل في قيادة المنتخب للوصول لكأس أمم إفريقيا ولكنه نجح في التأهل لكأس العالم 2026.

وبشكل عام لعب منتخب غانا 22 مباراة تحت قيادة أدو، وخلالهم حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 9 وتعادل في 5.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة 12 بكأس العالم 2026 برفقة إنجلترا وكرواتيا وبنما.