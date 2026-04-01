موعد عودة بعثة منتخب مصر من إسبانيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم موعد عودة بعثة المنتخب الوطني من إسبانيا.

وتعادل منتخب مصر سلبيا مع نظيره الإسباني في المباراة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب " آر سي دي إي" بمدينة برشلونة ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وتغادر بعثة منتخب مصر، إسبانيا في تمام الحادية عشر مساء اليوم، الأربعاء، على أن تصل إلى القاهرة فجر غد الخميس.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.