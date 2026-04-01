أيمن حسين: أهدي التأهل للشعب العراقي.. ولم نكن بحاجة للتحفيز

أعرب أيمن حسين مهاجم منتخب العراق عن سعادته البالغة بالتأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

وقال أيمن حسين عبر بي إن سبورتس: "الفيديو المنتشر لي بأنني سأصعد بالعراق كان في 2016، والحمد لله نجحنا في إسعاد الشعب العراقي".

وأضاف "الفريق بذل جهدا كبيرا، بعدما خضنا معسكرا مثاليا لمدة 10 أيام، لم نكن خلاله بحاجة للتحفيز".

وأتم تصريحاته "أهدي هذا التأهل التاريخي للشعب العراقي، وربنا كافأنا بعد 21 مباراة من أجل هذه اللحظة".

وأوفى أيمن حسين بوعده حينما صرح في مقابلة تلفزيونية منذ 9 سنوات حينما أجاب: تقدر توصلنا (منتخب العراق) إلى كأس العالم؟ نعم إن شاء الله".

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.