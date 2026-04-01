أيمن حسين: أهدي التأهل للشعب العراقي.. ولم نكن بحاجة للتحفيز

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 09:42

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق ضد بوليفيا

أعرب أيمن حسين مهاجم منتخب العراق عن سعادته البالغة بالتأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

أخبار متعلقة:
بعد تأهل العراق التاريخي.. جميع مجموعات كأس العالم 2026 العربي الثامن.. العراق يفوز على بوليفيا ويتأهل لكأس العالم بعد 40 عاما كأس العالم 2026 - مقعد وحيد متبقي.. اكتمال 11 مجموعة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية شوطين إضافيين وبكاء الحكم.. الكونغو تفوز على جامايكا وتعود لكأس العالم بعد 52 عاما

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

وقال أيمن حسين عبر بي إن سبورتس: "الفيديو المنتشر لي بأنني سأصعد بالعراق كان في 2016، والحمد لله نجحنا في إسعاد الشعب العراقي".

وأضاف "الفريق بذل جهدا كبيرا، بعدما خضنا معسكرا مثاليا لمدة 10 أيام، لم نكن خلاله بحاجة للتحفيز".

وأتم تصريحاته "أهدي هذا التأهل التاريخي للشعب العراقي، وربنا كافأنا بعد 21 مباراة من أجل هذه اللحظة".

وأوفى أيمن حسين بوعده حينما صرح في مقابلة تلفزيونية منذ 9 سنوات حينما أجاب: تقدر توصلنا (منتخب العراق) إلى كأس العالم؟ نعم إن شاء الله".

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

نرشح لكم
منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان كما كشف في الجول - مصطفى شكشك يعلن انتقاله إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(1) الجزائر.. ضمان التأهل كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL ثمانية قرارات من مجلس الوزراء العراقي بعد التأهل إلى كأس العالم استقبال شعبي حاشد لمنتخب العراق بعد التأهل لكأس العالم
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 3 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526303/أيمن-حسين-أهدي-التأهل-للشعب-العراقي-ولم-نكن-بحاجة-للتحفيز