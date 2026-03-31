بمشاركة كاملة لـ ديانج.. مالي تتعادل أمام روسيا وديا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

خاض أليو ديانج مواجهة مالي الودية أمام روسيا ضمن التوقف الدولي الجاري.

ولعب ديانج لاعب الأهلي المباراة كاملة أمام روسيا.

وحسم التعادل السلبي اللقاء بين المنتخبين في المباراة التي أقيمت بروسيا.

الأهلي يعلن استدعاء ديانج وكامويش لمنتخبي مالي وكاب فيردي طريق الأهلي - صنداونز يقسو على استاد مالي بثلاثية ويقترب من نصف النهائي أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027

وتحصل ديانج على بطاقة صفراء في الدقيقة 65.

وأهدر منتخب روسيا ركلة جزاء في الدقيقة 28، سددها إيفان أوبلايكوف.

ويعود أليو ديانج إلى الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري قبل رحيله نهاية الموسم.

وخاض ديانج هذا الموسم 31 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.

بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل ثنائية ويقود إريتريا للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا هروب رئيس الاتحاد الكونغولي بعد الحكم بحبسه مدى الحياة نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات قبل أقل من 3 شهر على كأس العالم.. منتخب غانا يقيل مدربه سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا بمشاركة الزمالك.. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد لم ينجح في استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يغيب عن مواجهة الكونغو وجامايكا
بمشاركة لاعب بيراميدز.. الأردن يتعادل مع نيجيريا تحضيرا لكأس العالم 34 دقيقة | الوطن العربي
تحت الأمطار.. منتخب الناشئين يؤدي تدريبه استعدادا لمواجهة ليبيا ساعة | منتخب مصر
إنجلترا تكشف سبب غياب هاري كين عن مواجهة اليابان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. العارضة تمنع الأول 2 ساعة | منتخب مصر
التبديلات لم تأت بثمارها.. السعودية تخسر أمام صربيا بثنائية وديا 2 ساعة | سعودي في الجول
مباشر الملحق الأوروبي - البوسنة والهرسك (1)-(1) إيطاليا.. إلى شوطين إضافيين 2 ساعة | في المونديال
كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري 2 ساعة | كرة يد
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 3 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين 4 مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا
