بمشاركة كاملة لـ ديانج.. مالي تتعادل أمام روسيا وديا
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 21:59
كتب : FilGoal
خاض أليو ديانج مواجهة مالي الودية أمام روسيا ضمن التوقف الدولي الجاري.
ولعب ديانج لاعب الأهلي المباراة كاملة أمام روسيا.
وحسم التعادل السلبي اللقاء بين المنتخبين في المباراة التي أقيمت بروسيا.
وتحصل ديانج على بطاقة صفراء في الدقيقة 65.
وأهدر منتخب روسيا ركلة جزاء في الدقيقة 28، سددها إيفان أوبلايكوف.
ويعود أليو ديانج إلى الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري قبل رحيله نهاية الموسم.
وخاض ديانج هذا الموسم 31 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وحيد.
وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.
وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.
