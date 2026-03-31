من أجل إنقاذ الموسم.. دي زيربي مدربا لـ توتنام

أعلن نادي توتنام تعيين روبرتو دي زيربي مدربا للفريق بعقد طويل الأمد دون الإعلان عن المدة.

وذلك بعدما أعلن النادي يوم الأحد إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بعد أسابيع قليلة من تعيينه.

وأشار بيان توتنام إلى انتظار المدرب الإيطالي للحصول على تصريح العمل.

وقال دي زيربي عبر موقع توتنام الرسمي: "سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الرائع، أحد أكبر وأعرق الأندية في العالم".

وتابع "أولويتنا على المدى القريب هي الارتقاء في ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيكون هذا هو محور تركيزنا بالكامل حتى صافرة نهاية الموسم".

واختتم دي زيربي تصريحاته "أتطلع إلى النزول لأرض الملعب والتدريب والعمل مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق ذلك".

في منتصف فبراير الماضي، تولى تودور تدريب توتنام لإنقاذه من سلسلة النتائج السيئة، لكن الفريق اقترب معه من الهبوط من الدوري الإنجليزي.

وتغيب تودور عن المؤتمر الصحفي لتوتنام عقب مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي بعدما تم إبلاغه بوفاة والده ماريو، بعد لحظات من المباراة.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

ولجأ توتنهام إلى تعيين تودور بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي.

ولم يجمع تودور سوى نقطة واحدة من التعادل أمام ليفربول 1-1، في خمس مباريات خاضها الفريق في الدوري تحت قيادته.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.

بعد مسيرة كروية امتدت لما يقارب 300 مباراة على مدار 15 عامًا، بدأ روبرتو دي زيربي، مسيرته التدريبية في إيطاليا، وانضم في يونيو 2018 إلى نادي ساسولو الإيطالي، حيث نال شهرة واسعة بفضل أسلوبه الهجومي المثير القائم على الاستحواذ على الكرة.

وتولى تدريب شاختار دونيتسك في مايو 2021، وقادهم إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوكراني، محققًا بذلك أول لقب له كمدرب.

انتقل روبرتو إلى شرق ساسكس لينضم إلى برايتون في سبتمبر 2022، وساهم في تحقيق برايتون أفضل مركز له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، ليضمن بذلك التأهل الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

في آخر منصب له مع مارسيليا، حلّ الفريق وصيفًا في الدوري الفرنسي موسم 2024/2025، ليضمن بذلك مقعدًا في دوري أبطال أوروبا.