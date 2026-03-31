هروب رئيس الاتحاد الكونغولي بعد الحكم بحبسه مدى الحياة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 17:08

كتب : FilGoal

جان جي مايولاس

هرب جان جاي بليز مايولاس رئيس اتحاد الكونغو لكرة القدم مع زوجته وابنه من البلاد قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية فساد، وفقا لموقع أفريكا سوكر.

قبل أسابيع، أصدرت المحكمة حكما تاريخيا بسجن جان جي مايولاس رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بالسجن مدى الحياة، بعد تحقيقات استمرت لمدة 8 أشهر على خلفية اتهامه باختلاس الأموال وغسلها.

وأوضح التقرير أنه بعد صدور الحكم، تحركت السلطات بسرعة، وأصدرت مذكرات اعتقال دولية عبر الإنتربول في محاولة للعثور على مايولاس وعائلته والقبض عليهم.

ويشير التقرير إلى أن الثلاثة قد يكونون مختبئين، مع تقارير تشير إلى احتمال وجودهم في دول مجاورة مثل الكاميرون، الجابون، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأصدرت المحكمة حكما تاريخيا بسجن جان جي مايولاس رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بالسجن مدى الحياة.

وقررت المحكمة إصدار الحكم غيابيا على مايولاس بالسجن مدى الحياة.

وطالت العقوبات كبار مسؤولي الإدارة داخل الاتحاد الكونغولي، إذ حكم على مومبو بادجي الأمين العام وراؤول كاندا أمين الصندوق بالسجن 5 أعوام.

وتعيش الكونغو مرحلة سيئة على مستوى النتائج، إذ تذيل المنتخب مجموعته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد نقطتين، إذ تعادل مرتين وخسر مباراة.

وكذلك تذيل المنتخب مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد نقطة واحدة إذ خسر في 7 مباريات.

منتخب الكونغو فاز مرة واحدة فقط في المباريات الـ 14 الرسمية الأخيرة، وكان ذلك الانتصار على جنوب السودان بهدف دون رد.

