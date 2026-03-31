صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 14:14
كتب : FilGoal
ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر مارس بهدفين.
وأعلن ليفربول عن 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر مارس الجاري.
وسجل صلاح خلال شهر فبراير 7 أهداف وصنع 5.
والأهداف التي دخل بها صلاح المنافسة على جائزة هدف الشهر هي كالتالي:
هدفه أمام ولفرهامبتون
video:1
محمد صلاح يدرك التعادل سريعاً ويشعل اللقاء 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #وولفرهامبتون | #ليفربول pic.twitter.com/Tk91y3OwO9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2026
هدفه ضد جالاتا سراي
video:2
إنجاز تاريخي جديد!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2026
محمد صلاح يصل إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا ⚽️
👑 أول لاعب إفريقي يحقق هذا الرقم في البطولة!#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/UifjUVCi5o
خلال شهر مارس استعاد محمد صلاح شيئًا من بريقه مع ليفربول، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا.
قبل أن يعلن الخبر الصادم لجماهير ليفربول بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم بعد 9 مواسم تاريخية.
صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم
The contenders for March's @EASPORTSFC Goal of the Month 📆 #Ad— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2026