صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 14:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر مارس بهدفين.

وأعلن ليفربول عن 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر مارس الجاري.

وسجل صلاح خلال شهر فبراير 7 أهداف وصنع 5.

أخبار متعلقة:
والأهداف التي دخل بها صلاح المنافسة على جائزة هدف الشهر هي كالتالي:

هدفه أمام ولفرهامبتون

هدفه ضد جالاتا سراي

خلال شهر مارس استعاد محمد صلاح شيئًا من بريقه مع ليفربول، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

قبل أن يعلن الخبر الصادم لجماهير ليفربول بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم بعد 9 مواسم تاريخية.

صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526247/صلاح-ينافس-على-جائزة-هدف-الشهر-في-ليفربول-بهدفين