صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أفضل هدف لفريقه خلال شهر مارس بهدفين.

وأعلن ليفربول عن 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر مارس الجاري.

وسجل صلاح خلال شهر فبراير 7 أهداف وصنع 5.

والأهداف التي دخل بها صلاح المنافسة على جائزة هدف الشهر هي كالتالي:

هدفه أمام ولفرهامبتون

هدفه ضد جالاتا سراي

إنجاز تاريخي جديد!



محمد صلاح يصل إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا ⚽️



👑 أول لاعب إفريقي يحقق هذا الرقم في البطولة!#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/UifjUVCi5o — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2026

خلال شهر مارس استعاد محمد صلاح شيئًا من بريقه مع ليفربول، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

قبل أن يعلن الخبر الصادم لجماهير ليفربول بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم بعد 9 مواسم تاريخية.

صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم