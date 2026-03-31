سكاي: توتنام يقترب من إعلان التعاقد مع دي زيربي

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 14:08

كتب : FilGoal

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن اقتراب توتنام من التعاقد مع المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي لتدريب الفريق.

وفقا لسكاي فإن توتنام خاض جولة مفاوضات خلال المساء وكانت إيجابية ولذلك اقترب النادي من التعاقد مع المدرب الإيطالي.

وذلك بعدما أعلن النادي يوم الأحد إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بعد أسابيع قليلة من تعيينه.

أخبار متعلقة:
تليجراف: توتنام يفاوض دي زيربي من أجل تدريبه تيليجراف: دي زيربي يرحب بتدريب توتنام بشرط عدم الهبوط تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق مونت كارلو: مارسليا تواصل مع ألونسو لخلافة دي زيربي.. وهذا موقفه

في منتصف فبراير الماضي، تولى تودور تدريب توتنام لإنقاذه من سلسلة النتائج السيئة، لكن الفريق اقترب معه من الهبوط من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي عبر موقعه: "نؤكد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على رحيل المدرب إيجور تودور عن النادي".

وأضاف "كما غادر كل من توميسلاف روجيتش وريكاردو راجناتشي منصبيهما كمدرب لحراس المرمى ومدرب بدني على التوالي".

ووجه توتنام الشكر لإيجور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأتم "نعرب عن تعاطفنا مع إيجور في ظل وفاة والده مؤخرًا، ونتقدم له ولعائلته بخالص الدعم في هذا الوقت الصعب".

وأفاد النادي اللندني أنه سيتم الإعلان عن مستجدات اسم المدرب الجديد في الوقت المناسب.

يعيش الكرواتي إيجور تودور مدرب توتنام هوتسبير الإنجليزي، حالة حداد.

وتغيب تودور عن المؤتمر الصحفي لتوتنام عقب مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي بعدما تم إبلاغه بوفاة والده ماريو، بعد لحظات من المباراة.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

ولجأ توتنهام إلى تعيين تودور بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي.

ولم يجمع تودور سوى نقطة واحدة من التعادل أمام ليفربول 1-1، في خمس مباريات خاضها الفريق في الدوري تحت قيادته.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.

نرشح لكم
صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين تقرير: يوفنتوس يتابع أوجارتي في ودية أوروجواي والجزائر ذا أثلتيك: مادويكي يغيب عن مباراة ساوثامبتون وسبورتنج لشبونة تقرير: برناردو سيلفا أبلغ مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم تليجراف: توتنام يفاوض دي زيربي من أجل تدريبه تقرير: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع عملاق كلوب بروج صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف
خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري 6 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الكندي يبدأ الثورة المرتقبة في قانون التسلل ساعة | الكرة الأوروبية
حسن شحاتة: مصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا بشرط.. وصلاح يجب أن يقودنا ساعة | منتخب مصر
نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: توتنام يقترب من إعلان التعاقد مع دي زيربي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نابولي يصدر بيانا ناريا بعد موقف لوكاكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خلال ساعات.. كيف تحسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
