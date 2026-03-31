دوري NBA - بسبب رفضه دعم المثليين.. شيكاغو بولز يفسخ عقده مع جايدين آيفي

أعلن نادي شيكاغو بولز لكرة السلة فسخ تعاقده مع لاعبه جايدين آيفي.

فسخ التعاقد جاء بسبب مهاجمة اللاعب لشهر الاحفال بالمثليين المقرر بدوري كرة السلة الأمريكي NBA.

اللاعب كان قد قال خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستاجرام: "هم يعلنون شهر الفخر في الدوري الأمريكي، يعلنونه ويعرضونه للعالم، يقولون تعالوا وانضموا إلينا للاحتفال بشهر الفخر، للاحتفال بما هو غير مستقيم، يعلنونه في اللوحات الإعلانية وفي الشوارع، ما هو غير مستقيم، فكيف لا يستطيع المرء أن يتحدث عما هو مستقيم؟ كيف لهم أن يقولوا هذا الرجل مجنون؟".

النادي أعلن فسخ التعاقد مباشرة مع اللاعب مبررا بذلك ارتكابه لسلوك يضر بالفريق حسب وصف شيكاغو بولز في بيانه.

جايدين أيفي يبلغ من العمر 24 عاما وهو من اللاعبين المعروف عنهم تدينهم بالديانة المسيحية في دوري NBA.

وانضم أيفي خلال العالم الجاري لشيكاغو بولز قادما من ديترويت بيستونز.