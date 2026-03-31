قبل أقل من 3 شهر على كأس العالم.. منتخب غانا يقيل مدربه

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم رحيل المدرب أوتو أدو عن تدريب منتخب غانا.

الرحيل جاء بعد الخسارة في المباراة الودية ضد ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

ولعب منتخب غانا مباراتين خلال التوقف الدولي وخسر كلاهما، من ألمانيا بهدفين مقابل هدف ومن النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويأتي رحيل أدو عن تدريب غانا قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026 والذي سيشارك فيه المنتخب الإفريقي.

ولم يكشف الاتحاد الغاني عن المدرب الجديد الذي سيخوض المنتخب خلال المونديال.

أدو تولى تدريب غانا في 2024 وفشل في قيادة المنتخب للوصول لكأس أمم إفريقيا ولكنه نجح في التأهل لكأس العالم 2026.

وبشكل عام لعب منتخب غانا 22 مباراة تحت قيادة أدو، وخلالهم حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 9 وتعادل في 5.

ويقع منتخب غانا في المجموعة 12 بكأس العالم 2026 برفقة إنجلترا وكرواتيا وبنما.