قبل أقل من 3 شهر على كأس العالم.. منتخب غانا يقيل مدربه

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

أوتو أدو - مدرب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم رحيل المدرب أوتو أدو عن تدريب منتخب غانا.

الرحيل جاء بعد الخسارة في المباراة الودية ضد ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

ولعب منتخب غانا مباراتين خلال التوقف الدولي وخسر كلاهما، من ألمانيا بهدفين مقابل هدف ومن النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا تقرير صربي: رادنيك يرفض عرضا ضحما من الأهلي لضم موهبة غانا مدافع غانا يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي أمم إفريقيا – منافس مصر.. جنوب إفريقيا تهزم منتخب غانا الثاني وديا

ويأتي رحيل أدو عن تدريب غانا قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق كأس العالم 2026 والذي سيشارك فيه المنتخب الإفريقي.

ولم يكشف الاتحاد الغاني عن المدرب الجديد الذي سيخوض المنتخب خلال المونديال.

أدو تولى تدريب غانا في 2024 وفشل في قيادة المنتخب للوصول لكأس أمم إفريقيا ولكنه نجح في التأهل لكأس العالم 2026.

وبشكل عام لعب منتخب غانا 22 مباراة تحت قيادة أدو، وخلالهم حقق الفوز في 8 مباريات وخسر 9 وتعادل في 5.

ويقع منتخب غانا في المجموعة 12 بكأس العالم 2026 برفقة إنجلترا وكرواتيا وبنما.

نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا بمشاركة الزمالك.. كاف يعلن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد لم ينجح في استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يغيب عن مواجهة الكونغو وجامايكا الشكوى الثالثة.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان بسبب المنشطات كامويش يشارك في فوز كاب فيردي أمام فنلندا بركلات الترجيح تصفيات أمم إفريقيا – تأهل جنوب السودان وليسوتو إلى مرحلة المجموعات
الدوري الكندي يبدأ الثورة المرتقبة في قانون التسلل 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسن شحاتة: مصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية ضد إسبانيا بشرط.. وصلاح يجب أن يقودنا 54 دقيقة | منتخب مصر
نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح ينافس على جائزة هدف الشهر في ليفربول بهدفين ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: توتنام يقترب من إعلان التعاقد مع دي زيربي ساعة | الدوري الإنجليزي
نابولي يصدر بيانا ناريا بعد موقف لوكاكو ساعة | الكرة الأوروبية
خلال ساعات.. كيف تحسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يد - يحيى خالد وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 للدوري الفرنسي 2 ساعة | كرة يد
