تقرير: يوفنتوس يتابع أوجارتي في ودية أوروجواي والجزائر

يستعد يوفنتوس لتكثيف اهتمامه بضم مانويل أوجارتي لاعب مانشستر يونايتد في الصيف المقبل. وذلك من خلال مراقبته في مباراة ودية مع منتخب بلاده أوورجواي تقام في إيطاليا.

وكشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس مهتم بضم أوجارتي، ويتابع اللاعب في الفترة الحالية.

ورغم التوقعات الكبيرة بعد انتقاله مقابل 42.1 مليون جنيه إسترليني في 2024، لم يتمكن أوجارتي من تقديم المستوى المنتظر مع مانشستر يونايتد.

وأكد أوجارتي مؤخرًا تركيزه الكامل على مسيرته مع مانشستر يونايتد، في ظل سعيه للحفاظ على جاهزيته قبل كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب مع منتخب أوروجواي في مواجهة ودية أمام منتخب الجزائر، وهي المباراة التي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.

وبحسب التقرير، يخطط يوفنتوس لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه لمتابعة أداء أوجارتي عن قرب.

ويُعد النادي الإيطالي من المعجبين منذ فترة طويلة بإمكانيات اللاعب، حيث سبق أن حاول التعاقد معه عندما كان ضمن صفوف سبورتنج لشبونة.

ومنذ رحيله عن النادي البرتغالي في 2023، عاش أوجارتي تجارب متباينة مع باريس سان جيرمان ثم مانشستر يونايتد.

وفي حال انتقاله إلى يوفنتوس، فمن المرجح أن يحصل على دور أساسي في خط وسط الفريق الإيطالي.

ولم يُكمل أوجارتي 90 دقيقة كاملة مع مانشستر يونايتد منذ التعادل 1-1 أمام ليدز يونايتد في 4 يناير، والتي كانت آخر مباراة للمدرب روبن أموريم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عامًا 29 مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تراجع دوره بشكل واضح تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك منذ توليه المسؤولية في يناير الماضي.

ورغم اهتمام اللاعب المحتمل بالانتقال، قد يواجه يوفنتوس صعوبة في التوصل لاتفاق مالي مع مانشستر يونايتد، خاصة إذا أراد النادي الإنجليزي استعادة قيمة الصفقة التي دفعها قبل أقل من عامين.

وفي الوقت الحالي، يحتل يوفنتوس مركزًا متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في جدول الدوري الإيطالي، ما يجعل ضمان المشاركة الأوروبية عاملًا حاسمًا في قدرته على إقناع أوجارتي بالانضمام.

