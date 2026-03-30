لوكاكو يوضح موقفه من الغياب عن نابولي بدون إذن

الإثنين، 30 مارس 2026 - 14:36

كتب : FilGoal

كشف روميلو لوكاكو مهاجم نابولي موقفه من الغياب عن تدريبات ناديه بدون إذن.

وأثار الدولي البلجيكي غضب مسؤولي نابولي بعد قراره البقاء في بلجيكا مؤخرا دون الحصول على موافقة النادي.

وقال لوكاكو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان هذا الموسم صعبًا جدًا بالنسبة لي، بين التعامل مع الإصابة والفقدان الشخصي.. أعلم أن هناك الكثير من الكلام حول وضعي في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم توضيح الحقيقة كاملة".

وأضاف "في الأسابيع الأخيرة لم أكن أشعر أنني بحالة بدنية جيدة، وخضعت لفحوصات أثناء وجودي في بلجيكا، وأظهرت وجود التهاب وتجمع سوائل في عضلة الفخذ بجانب مكان الإصابة السابقة".

وأكمل "بما أن هذه هي المشكلة الثانية التي أتعرض لها منذ عودتي في أوائل نوفمبر، فقد اخترت القيام ببرنامج التأهيل في بلجيكا حتى أكون جاهزًا لمساعدة الفريق عند استدعائي.

وتابع "أعتقد أن معظمكم شاهد المقابلة التي أجريتها في فيرونا. لا يمكنني أبدًا أن أدير ظهري لنابولي، لا يوجد شيء أحب أكثر من اللعب والفوز مع فريقي".

وشدد "في الوقت الحالي، يجب أن أتأكد من أنني جاهز بنسبة 100% طبيًا، لأنني لم أكن كذلك مؤخرًا، وهذا أثر عليّ نفسيًا".

وأتم "لقد كان عامًا صعبًا. لكن في النهاية سأعود وأساعد نابولي والمنتخب البلجيكي في تحقيق أهدافهما عندما يتم استدعائي. هذا كل ما أريده".

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

وكان من المفترض أن يتدرب اللاعب تحت قيادة الجهاز الفني المساعد في غياب أنطونيو كونتي، الذي حصل على إجازة قصيرة.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، يدرس نابولي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب بسبب غيابه دون إذن مسبق.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.

