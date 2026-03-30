أس: رايا الأقرب لحراسة مرمى إسبانيا أمام مصر

يبدو أن ديفيد رايا حارس أرسنال هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب إسبانيا أمام مصر يوم الثلاثاء، حسب جريدة أس.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن دافيد رايا الذي أثنى عليه المدرب لويس دي لا فوينتي قبل أيام، يبدو الأقرب للبدء أساسيًا أمام مصر.

وأضاف التقرير أن مشاركة أوناي سيمون في مباراة صربيا طوال المباراة، تجعل رايا المرشح الأقوى لحماية عرين اللاروخا في ودية مصر.

وبذلك أصبح الظهور الأول لجوان جارسيا حارس برشلونة مع المنتخب في هذه القائمة غير مضمون.

يذكر أن رايا لم يلعب مباراة رسمية منذ توقف نوفمبر 2024.

وتألق رايا أيضًا عندما تولى حراسة المرمى خلال فترة غياب سيمون بسبب جراحة في المعصم بعد يورو 2024، ما يعزز فرص مشاركته أساسيًا.

ويبدو أن مشاركة جوان جارسيا لأول مرة ستعتمد على ما إذا كان دي لا فوينتي سيغير خطته أمام مصر ويمنح الفرصة لأكثر من حارس.

وتشير تقارير عديدة إلى أن حارس برشلونة يواجه منافسة من أليكس ريميرو لمقعد الحارس الثالث في قائمة كأس العالم.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الإسباني إلى مدينة برشلونة مساء الاثنين.

إلى ذلك، ذكرت جريدة OK DIARIO أن تذاكر مباراة إسبانيا ومصر الودية نفدت بالكامل.

أوضح التقرير أن التذاكر نفدت فور طرحها للجمهور.

وأضاف أن الملعب سيكون ممتلئًا عن آخره لمتابعة المباراة الودية التي ستجمع بين إسبانيا ومصر.

فالمنتخب الإسباني لم يلعب في كتالونيا منذ عام 2022.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة منتخب اللاروخا وديا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.