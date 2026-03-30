تليجراف: توتنام يفاوض دي زيربي من أجل تدريبه

الإثنين، 30 مارس 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

دخل نادي توتنام في مفاوضات مع الإيطالي روبرتو دي زيربي من أجل تدريب الفريق، وفقا لجريدة تليجراف.

وذلك بعدما أعلن النادي يوم الأحد إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بعد أسابيع قليلة من تعيينه.

وأضاف التقرير أن دي زيربي في محادثات مع توتنام بشأن منصب المدير الفني.

أخبار متعلقة:
بدلاء فرنسا ينتصرون على كولومبيا بالثلاثة وديا تقرير: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع عملاق كلوب بروج كورييري ديلو سبورت: كارلوس أجوستو يرغب في الرحيل عن إنتر.. ووجهتان محتملتان صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وأضاف التقرير أن النادي مستعد للتعاقد مع دي زيربي لمدة 5 سنوات.

ومن المتوقع أن يبلغ دي زيربي إدارة توتنام بقراره بشأن تولي المهمة في وقت لاحق من يوم الاثنين، حسب التقرير.

ولا يمانع تروبرتو دي زيربي تدريب توتنام، وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

في منتصف فبراير الماضي، تولى تودور تدريب توتنام لإنقاذه من سلسلة النتائج السيئة، لكن الفريق اقترب معه من الهبوط من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي عبر موقعه: "نؤكد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على رحيل المدرب إيجور تودور عن النادي".

وأضاف "كما غادر كل من توميسلاف روجيتش وريكاردو راجناتشي منصبيهما كمدرب لحراس المرمى ومدرب بدني على التوالي".

ووجه توتنام الشكر لإيجور وتوميسلاف وريكاردو على جهودهم خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأتم "نعرب عن تعاطفنا مع إيجور في ظل وفاة والده مؤخرًا، ونتقدم له ولعائلته بخالص الدعم في هذا الوقت الصعب".

وأفاد النادي اللندني أنه سيتم الإعلان عن مستجدات اسم المدرب الجديد في الوقت المناسب.

يعيش الكرواتي إيجور تودور مدرب توتنام هوتسبير الإنجليزي، حالة حداد.

وتغيب تودور عن المؤتمر الصحفي لتوتنام عقب مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي بعدما تم إبلاغه بوفاة والده ماريو، بعد لحظات من المباراة.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

ولجأ توتنهام إلى تعيين تودور بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي.

ولم يجمع تودور سوى نقطة واحدة من التعادل أمام ليفربول 1-1، في خمس مباريات خاضها الفريق في الدوري تحت قيادته.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.

نرشح لكم
تقرير: برناردو سيلفا أبلغ مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم تقرير: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع عملاق كلوب بروج صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل توتنام يعلن إقالة تودور كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ
أخر الأخبار
بسبب المسابقات الآسيوية.. تعديل مواعيد 10 مباريات في الدوري السعودي 2 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: برناردو سيلفا أبلغ مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشكوى الثالثة.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان بسبب المنشطات 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
تريزيجيه يرافق حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمواجهة إسبانيا 48 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - "لم يكن سوى بدافع الحماس".. لاعب الاتحاد السكندري يقدم اعتذارا لنادي الزمالك ساعة | كرة سلة
ثنائي السعودية قد يغيب أمام صربيا ساعة | سعودي في الجول
تليجراف: توتنام يفاوض دي زيربي من أجل تدريبه ساعة | الدوري الإنجليزي
كامويش يشارك في فوز كاب فيردي أمام فنلندا بركلات الترجيح ساعة | الكرة الإفريقية
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
