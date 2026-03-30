وكيل قندوسي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك.. وموقفه من العودة لـ الأهلي

أوضح نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري حقيقة وجود عرض من الزمالك لضم اللاعب الجزائري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق قندوسي في مصر في ظل وجود عروض مقدمة له من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال وكيل أحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري عبر قناة أون E: "لم نعقد جلسات مع جون إدوارد أو مسؤولي الزمالك، ونسمع هذا الحديث منذ أسبوعين قبل أن يصل اللاعب للقاهرة".

وأضاف "أجريت اجتماعين مع فريقين في الدوري المصري لمناقشة إمكانية انتقال قندوسي لكن دون حضوره، وهناك نادي ثالث انضم لقائمة المهتمين بضمه، ولا أفضل ذكر أسماء الأندية".

وأكمل "إذا حل الزمالك أزمة القيد وأراد ضم قندوسي سنتفاوض بالطبع معهم".

وأوضح "اللاعب تعافى بنسبة 100% من إصابته لأنها لم تكن بسيطة وهو ما حدث بالتنسيق مع إدارة النادي السويسري. البعض ظن أن عدم مشاركته لأسباب فنية في المباريات، لكن السبب كان عدم التعجل في عودته وأن تكون بالتدريج".

وواصل "عودة اللاعب إلى الدوري المصري فكرة مطروحة وندرسها حاليا".

وشدد "قندوسي لم يخسر شعبيته مع جمهور الأهلي بعد تصريحاته، واللاعب ليس لديه مشكلة مع النادي".

وردا على هل نرى قندوسي في الأهلي، أجاب: "كل شيء ممكن".

وكشف "اللاعب ظهر بشكل أفضل في سيراميكا كليوباترا لأنه شارك أكثر مما حدث مع الأهلي، وربما طريقة لعب قندوسي لم تناسب كولر في فترة من الفترات، وعندما شارك مع سيراميكا أثبت نفسه تحت قيادة أيمن الرمادي وعلي ماهر، وأعتقد أن المشكلة لم تكن من اللاعب".

وأتم "قندوسي عاد إلى سويسرا صباح الأحد".

وشارك قندوسي في 7 مباريات فقط مع لوجانو هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع.

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

وانضم قندوسي لصفوف الأهلي بداية عام 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يقرر الفريق الأحمر إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، قبل انتقاله بصفة دائمة.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما توج مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة مرتين.