خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين

وصل الجزائري أحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري إلى مصر في إجازة قصيرة.

وانتقل قندوسي من سيراميكا كليوباترا إلى لوجانو السويسري بداية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد قندوسي لاعب لوجانو السويسري تلقى عرضين من الدوري المصري.

اللاعب وصل مصر في إجازة لمدة يومين وسيحسم قراره بعد جلسة سيعقدها خلال فترة تواجده.

وشارك قندوسي في 7 مباريات فقط مع لوجانو هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع.

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

وانضم قندوسي لصفوف الأهلي بداية عام 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يقرر الفريق الأحمر إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، قبل انتقاله بصفة دائمة.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما توج مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة مرتين.