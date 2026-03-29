بدلاء فرنسا ينتصرون على كولومبيا بالثلاثة وديا

حقق منتخب فرنسا الفوز على كولومبيا بنتيجة 3-1 وديا في لقاء أقيم في ملعب نورثويست ستيديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحققت الديوك الفرنسية الفوز في 8 مواجهات من آخر 9 ضد منتخبات أمريكا الجنوبية، بالإضافة لتعادل ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

وشهد اللقاء اعتماد ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا على مجموعة من البدلاء وإراحة اللاعبين الأساسيين. (تعرف على التشكيل)

تقدم منتخب فرنسا بهدف في الدقيقة 29 من ديزيري دوي ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

ديزيري دوي يفتتح التسجيل للمنتخب الفرنسي في شباك المنتخب الكولومبي#مباراة_ودية pic.twitter.com/EcmF5KlN0Y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2026

وضاعف ماركوس تورام النتيجة بالهدف الثاني برأسية بعد عرضية ماجنيس أكليوش قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف دوي الهدف الثاني له والثالث لفرنسا من صناعة تورام في الدقيقة 56.

وأصبح دوي أصغر لاعب يسجل ثنائية لفرنسا بعمر 20 عاما و9 أشهر منذ كيليان مبابي في 2018 (19 عاما و6 أشهر).

ديزيري دوي يضيف الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي في شباك المنتخب الكولومبي#مباراة_ودية pic.twitter.com/M0ZYVHZNwj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2026

وفي الدقيقة 77 سجل خاميتون كامباز هدف كولومبيا الوحيد بتسديدة قوية على يسار الحارس.

وشارك بعدها كيليان مبابي ومايكل أوليس بدلا من تورام وشرقي، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا 3-1.

وأنهى منتخب فرنسا استعداداته الودية بعدما فاز منذ أيام على البرازيل بنتيجة 3-1.