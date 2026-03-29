تشكيل فرنسا – تغييرات من ديشامب لمواجهة كولومبيا
الأحد، 29 مارس 2026 - 20:58
كتب : FilGoal
أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل الديوك لمواجهة كولومبيا.
ديزيري دوي
النادي : باريس سان جيرمان
ويلعب منتخب فرنسا ضد كولومبيا في المباراة الودية التي تقام في أمريكا.
وأجرى ديشامب عدة تغييرات ودفع بالصف الثاني من أجل إراحة الأساسيين.
وفاز منتخب فرنسا في المباراة الماضية على البرازيل بهدفين دون رد.
وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:
حراسة المرمى: برايس سامبا
خط الدفاع: بيير كالولو – ماكسيم لاكروا – لوكاس ديني – لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: نجولو كانتي – زائير وارن إيمري – ماجنيس أكليوش
خط الهجوم: ريان شرقي – ماركوس تورام – ديزيري دوي
ويواصل منتخب فرنسا الاستعداد لكأس العالم 2026 في أمريكا.
ويقع منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بجانب كل من السنغال والنرويج وأحد منتخبات الملحق.
