تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل

الأحد، 29 مارس 2026 - 20:33

كتب : ذكاء اصطناعي

جيمس ترافورد - مانشستر سيتي

أصبح الحارس جيمس ترافورد قريبًا من الرحيل عن مانشستر سيتي، مع تزايد احتمالية انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويعاني الحارس الإنجليزي من قلة المشاركة هذا الموسم، في ظل تواجده بديلًا لمعظم الوقت خلف جيانلويجي دوناروما، حيث خاض 13 مباراة فقط في جميع المسابقات، بينها 3 مباريات في الدوري.

ورغم ذلك، لعب ترافورد دورًا بارزًا في تتويج فريقه بكأس الرابطة الإنجليزية، بعدما شارك في جميع مباريات البطولة واستقبل هدفين فقط، كما تألق في النهائي أمام أرسنال.

أخبار متعلقة:
في نفس المركز.. إصابة حارس النصر بقطع في الرباط الصليبي توتنام يعلن إقالة تودور تأكد غياب زوبيميندي عن لقاء مصر

وبحسب Football Insider، فإن انتقال ترافورد إلى نيوكاسل بات "أكثر احتمالًا"، رغم تقارير سابقة كانت تشير إلى اقترابه من أستون فيلا.

وكان كل من أستون فيلا ونيوكاسل أبرز المهتمين بضم الحارس، لكن يبدو أن اللاعب غيّر وجهته مفضلًا الانتقال إلى ملعب سانت جيمس بارك، خاصة بعد اقترابه من الانضمام للفريق في الصيف الماضي.

ويُعد إيدي هاو من أبرز المعجبين بقدرات الحارس، حيث لا يزال يضعه ضمن أولوياته لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويعتمد نيوكاسل حاليًا على الثنائي آرون رامسديل ونيك بوب، لكن لم ينجح أي منهما في حسم المركز بشكل نهائي، ما يدفع النادي للتفكير في تدعيم هذا المركز.

ومن المتوقع أن يشهد الفريق تغييرات كبيرة في مركز حراسة المرمى هذا الصيف، مع اعتبار ترافورد الخيار الأول ليكون الحارس الأساسي الجديد.

وفي المقابل، سيحتاج مانشستر سيتي للبحث عن بديل في حال رحيله، خاصة أن الحارس الآخر في الفريق هو ماركوس بيتينيلي.

وتشمل الخيارات المحتملة لتعويض ترافورد كل من جيوم ريستيس ونوح أتوبولو وروبن ريسير، لكن يبقى قرار انتقالهم مرتبطًا بمدى استعدادهم للجلوس على مقاعد البدلاء.

نرشح لكم
صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف توتنام يعلن إقالة تودور كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ موندو ديبورتيفو: ثنائي مانشستر يتنافس للحصول على خدمات تونالي أراوخو: تدخلي العنيف على فودين لم يكن مقصودا ضحية جديدة في مستشفى أرسنال.. هينكابي يغادر معسكر الإكوادور
أخر الأخبار
كرة سلة – مباراة مثيرة.. الاتحاد يهزم الزمالك في الوقت الإضافي ويتقدم في سلسلة نصف النهائي 25 دقيقة | كرة سلة
كورييري ديلو سبورت: كارلوس أجوستو يرغب في الرحيل عن إنتر.. ووجهتان محتملتان 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرنسا – تغييرات من ديشامب لمواجهة كولومبيا ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان وميلان يفكران في ضم راشفورد في حالة واحدة ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
