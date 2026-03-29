تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل

أصبح الحارس جيمس ترافورد قريبًا من الرحيل عن مانشستر سيتي، مع تزايد احتمالية انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويعاني الحارس الإنجليزي من قلة المشاركة هذا الموسم، في ظل تواجده بديلًا لمعظم الوقت خلف جيانلويجي دوناروما، حيث خاض 13 مباراة فقط في جميع المسابقات، بينها 3 مباريات في الدوري.

ورغم ذلك، لعب ترافورد دورًا بارزًا في تتويج فريقه بكأس الرابطة الإنجليزية، بعدما شارك في جميع مباريات البطولة واستقبل هدفين فقط، كما تألق في النهائي أمام أرسنال.

وبحسب Football Insider، فإن انتقال ترافورد إلى نيوكاسل بات "أكثر احتمالًا"، رغم تقارير سابقة كانت تشير إلى اقترابه من أستون فيلا.

وكان كل من أستون فيلا ونيوكاسل أبرز المهتمين بضم الحارس، لكن يبدو أن اللاعب غيّر وجهته مفضلًا الانتقال إلى ملعب سانت جيمس بارك، خاصة بعد اقترابه من الانضمام للفريق في الصيف الماضي.

ويُعد إيدي هاو من أبرز المعجبين بقدرات الحارس، حيث لا يزال يضعه ضمن أولوياته لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويعتمد نيوكاسل حاليًا على الثنائي آرون رامسديل ونيك بوب، لكن لم ينجح أي منهما في حسم المركز بشكل نهائي، ما يدفع النادي للتفكير في تدعيم هذا المركز.

ومن المتوقع أن يشهد الفريق تغييرات كبيرة في مركز حراسة المرمى هذا الصيف، مع اعتبار ترافورد الخيار الأول ليكون الحارس الأساسي الجديد.

وفي المقابل، سيحتاج مانشستر سيتي للبحث عن بديل في حال رحيله، خاصة أن الحارس الآخر في الفريق هو ماركوس بيتينيلي.

وتشمل الخيارات المحتملة لتعويض ترافورد كل من جيوم ريستيس ونوح أتوبولو وروبن ريسير، لكن يبقى قرار انتقالهم مرتبطًا بمدى استعدادهم للجلوس على مقاعد البدلاء.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com