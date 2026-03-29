رافضا إراحة اللاعبين.. بروس: جدول صنداونز المزدحم ليس مشكلتي وهم يمتلكون 35 لاعبا

رفض هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا إجراء تعديلات كبيرة على تشكيل فريقه قبل مواجهة بنما الودية الثانية.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي: "لن تكون هناك تغييرات كثيرة، أعلم أن لاعبي ماميلودي صنداونز لديهم جدول مزدحم، لكن هذا الأمر ليس مشكلتي".

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تعادل أمام بنما بهدف لكل منهما في المباراة الودية الأولى بين الفريقين.

وأضاف "مهمتي هي الاستعداد لكأس العالم، وإذا فشلنا لن يقول أحد إن لاعبي صنداونز كانوا مرهقين".

وأوضح بروس "صنداونز يملك 35 لاعبا، يمكنه إجراء التدوير في الدوري، ولا أرى مشكلة لديهم".

وتحدث بروس عن ثيمبا زواني قائلا: "هو لاعب رائع ويجعلنا نقدم كرة جيدة، لكن لم يكن جاهزا لخوض 90 دقيقة".

وأكمل "كنا حذرين معه لتجنب تعرضه لإصابة جديدة، لذلك خرج بعد 55 دقيقة".

وأشار "نأمل أن يحصل على دقائق أكثر مع ناديه، لأنه يحتاج لاستعادة نسق المباريات".

واختتم هوجو بروس تصريحاته "إذا ظل جاهزا دون إصابات، سيكون معنا في كأس العالم حتى لو لم يكن قادرا على اللعب 90 دقيقة كاملة".

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار كل من المكسيك وكوريا الجنوبية بالإضافة للفائز من الملحق الأوروبي بين الدنمارك والتشيك.