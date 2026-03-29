ضحية جديدة في مستشفى أرسنال.. هينكابي يغادر معسكر الإكوادور

الأحد، 29 مارس 2026 - 14:05

كتب : FilGoal

بييرو هينكابي

أصبح الإكوادوري بييرو هينكابي مدافع أرسنال أحدث الوجوه المنضمة لمستشفى المدفعجية.

فقد أعلن منتخب الإكوادور استبعاد هينكابيي ودينيل كاستيلو لاعب ميتيلاند من معسكر الفريق خلال توقف مارس الجاري.

وأفاد أن اللاعبين خضعا للفحوصات الطبية، وتم استبعادهما من القائمة التي تستعد لمواجهة هولندا وديا يوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، تم إرسال النتائج إلى نادييهما لبدء عمليات التعافي الخاصة بهما، في حين سيتابع الطاقم الطبي للمنتخب الإكوادوري حالتهما الصحية.

إلى جانب هينكابي، أصيب ويليام ساليبا وإبيريتشي إيزي قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

فيما غادر نوني مادويكي وديكلان رايس وبوكايو ساكا معسكر منتخب إنجلترا.

وينافس أرسنال بقوة على لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وانتقل بييرو هينكابي إلى أرسنال قادما من باير ليفركوزن الصيف الماضي.

