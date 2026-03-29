الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام

الأحد، 29 مارس 2026 - 13:22

كتب : FilGoal

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رحيل الكونغولي فيرون موسينجو أومبا عن منصب الأمين العام.

وأشارت قناة بي إن سبورتس إلى أن رحيل فيرون أومبا يأتي بعد تجاوزه السن القانونية.

ومن جانبه نشر فيرون أومبا بيانا رسميا يعلن فيه رحيله:

"بعد أكثر من 30 عاما مهنية دولية مكرسة لتعزيز الشكل المثالي لكرة القدم التي تجمع الناس معا، وخلق الفرص من أجل الأمل، قررت التنحي عن منصبي كأمين عام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تكريس نفسي لمزيد من المشاريع الشخصية".

"الآن بعد أن تمكنت من تبديد الشكوك التي ذهب إليها بعض الناس، يمكنني التقاعد مع راحة البال ودون قيود، أترك منصبي أكثر ازدهارا من أي وقت مضى".

"أتقدم بالشكر بصدق إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجميع أولئك الذين بشكل مباشر أو غير مباشر لجعل كرة القدم الإفريقية في تقدم ملحوظ".

ووصل موتسيبي إلى القاهرة يوم السبت وشهدت جلسة استقباله حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر " دولة المقر " لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لـ "كاف".

ويتولى النيجيري سامسون أدامو مدير المسابقات والأحداث بالاتحاد الإفريقي مهمة الأمين العام لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن المرشح الجديد.

