تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد

السبت، 28 مارس 2026 - 22:23

كتب : ذكاء اصطناعي

ماركوس راشفورد مع أستون فيلا ضد ليفربول

يدرس أستون فيلا إمكانية التحرك لضم ماركوس راشفورد خلال سوق الانتقالات الصيفي، حال تعثر انتقاله بشكل نهائي إلى برشلونة.

وبحسب تقرير ذكره موقع "سبورتس مول"، قد يستغل أستون فيلا هذا الوضع للدخول في سباق التعاقد مع اللاعب، حال فشل النادي الإسباني في حسم الصفقة.

ويُعار راشفورد حاليًا إلى برشلونة قادما من مانشستر يونايتد، الذي يمتلك بندًا يسمح له بشراء اللاعب مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه اللافت مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

في المقابل، يضع فيلا أولوية أخرى تتمثل في التعاقد مع جادون سانشو بشكل نهائي، بعد تألقه خلال فترة إعارته مع الفريق هذا الموسم.

وشارك سانشو في 29 مباراة ما بين أساسي وبديل، قبل أن يتعرض لإصابة خلال مواجهة ودية أمام إلتشي، فيما يُتوقع أن يصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم، ما يعزز فرص بقائه.

وسبق لراشفورد اللعب بقميص أستون فيلا خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، وساهم في 10 أهداف ما بين تسجيل وصناعة خلال 17 مباراة.

لكن فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا آنذاك أنهى فرص استمراره بشكل دائم.

كما يعاني أستون فيلا من بعض القيود المالية، على غرار برشلونة، ما قد يجعل إتمام صفقة بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني أمرًا صعبًا، حتى في حال التأهل لدوري الأبطال.

ورغم اهتمام مدرب الفريق أوناي إيمري بإعادة اللاعب، فإن تألق راشفورد في برشلونة جذب أنظار أندية أوروبية كبرى، ما يجعل حظوظ فيلا في الصفقة أقل مقارنة بالمنافسين.

وساهم المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا في 23 هدفًا، بتسجيل 10 أهداف وصناعة 13 خلال 39 مباراة في جميع المسابقات، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في ملعب كامب نو.

ورغم ذلك، لا تزال هناك شكوك حول قدرة برشلونة على إتمام الصفقة بشكل نهائي، في ظل مشاكله المستمرة مع قوانين اللعب المالي.

