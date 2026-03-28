ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب

السبت، 28 مارس 2026 - 22:41

كتب : FilGoal

بابي ثياو يطالب لاعبي السنغال بالخروج من الملعب

شدد بابي ثياو مدرب منتخب السنغال على أن الاتحاد السنغالي يقاتل من أجل عودة الجماهير السنغالية المحتجزة في المغرب إلى أسرتها بأقرب وقت.

وتعرض بعض جماهير السنغال للاعتقال بسبب المشاجرة مع أفراد الأمن التي شهدتها مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وانتهت بتحقيق السنغال الانتصار بهدف دون رد.

وقال بابي ثياو في المؤتمر الصحفي بعد تحقيق الانتصار أمام بيرو: "منذ وجودهم هناك، وفي كل صلاة، أدعو لهم، نحن معهم بكل قلوبنا ولن نتخلى عنهم أبدا".

وواصل "سنقاتل من أجل عودتهم إلى عائلاتهم، كانوا هناك لدعم منتخبهم، لكن الأمور سارت بشكل مؤسف".

وأردف "نتمنى أن يعودوا إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن، نمنحهم كل الدعم، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجلهم".

وكشف "يجب تهنئة اللاعبين على هذا الفوز أمام هذا الجمهور الرائع، أشكر كل من حضر، ليس من السهل مشاهدة هذا العدد الكبير من الجماهير السنغالية في ستاد دو فرانس دون مواجهة منتخب فرنسا".

وأكمل "تحية كبيرة للجمهور السنغالي، الذي أظهر حبه الحقيقي لفريقه، لقد ضحوا من أجله، وكان من الرائع رؤية الجالية السنغالية في هذا الملعب التاريخي".

وأتم "الفوز 2-0 على منتخب قوي مثل بيرو يجعلنا سعداء، رغم وجود بعض الأمور التي تحتاج للتحسين".

وانتصر منتخب السنغال على بيرو بهدفين دون رد في المباراة الودية الاحتفالية لأسود التيرانجا بلقب كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت في فرنسا استعدادا لكأس العالم 2026.

ولعب منتخب السنغال المباراة من أجل الاحتفال بكأس أمم إفريقيا، وذلك رغم إعلان الاتحاد الإفريقي سحب اللقب ومنحه للمغرب.

واحتفل منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا في فرنسا على الرغم من صدور قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي بسحب لقب البطولة ومنحه لـ المغرب واعتبار السنغال منهزم بنتيجة 3-0 بسبب الإنسحاب من المباراة.

