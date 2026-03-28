السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا

السبت، 28 مارس 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

انتصر منتخب السنغال على بيرو بهدفين دون رد في المباراة الودية الاحتفالية لأسود التيرانجا بلقب كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت في فرنسا استعدادا لكأس العالم 2026.

ولعب منتخب السنغال المباراة من أجل الاحتفال بكأس أمم إفريقيا، وذلك رغم إعلان الاتحاد الإفريقي سحب اللقب ومنحه للمغرب.

واحتفل منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا في فرنسا على الرغم من صدور قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي بسحب لقب البطولة ومنحه لـ المغرب واعتبار السنغال منهزم بنتيجة 3-0 بسبب الإنسحاب من المباراة.

أخبار متعلقة:
مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا محامي مغربي يهدد السنغال حال الاحتفال بلقب أمم إفريقيا في فرنسا "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب

Image

وافتتح نيكولاس جاكسون أهداف السنغال في الدقيقة 41 بصناعة من إبراهيم مباي.

وعزز إسماعيلا سار تقدم السنغال بالهدف الثاني بعد مرور 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

ليحقق منتخب السنغال انتصارا ثمينا في مباراته الأولى بهذا التوقف الدولي في انتظار مباراته الثانية أمام جامبيا الثلاثاء المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب طالع التفاصيل.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب طالع التفاصيل من هنا.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: فرنسا، والمتأهل من مسار 2 في الملحق الآسيوي، والنرويج، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

وسوف ينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.

نرشح لكم
وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين محمد معروف حكما لمباراة إثيوبيا وساو تومي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا
أخر الأخبار
قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين 5 دقيقة | الدوري المصري
جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا 49 دقيقة | الدوري المصري
دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية ساعة | كرة سلة
السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا ساعة | الكرة الإفريقية
بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مشاركة فينيسيوس ضد كرواتيا محل شك 2 ساعة | أمريكا
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات 2 ساعة | كرة سلة
يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان 3 ساعة | سعودي في الجول
