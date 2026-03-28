السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا

انتصر منتخب السنغال على بيرو بهدفين دون رد في المباراة الودية الاحتفالية لأسود التيرانجا بلقب كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت في فرنسا استعدادا لكأس العالم 2026.

ولعب منتخب السنغال المباراة من أجل الاحتفال بكأس أمم إفريقيا، وذلك رغم إعلان الاتحاد الإفريقي سحب اللقب ومنحه للمغرب.

واحتفل منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا في فرنسا على الرغم من صدور قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي بسحب لقب البطولة ومنحه لـ المغرب واعتبار السنغال منهزم بنتيجة 3-0 بسبب الإنسحاب من المباراة.

وافتتح نيكولاس جاكسون أهداف السنغال في الدقيقة 41 بصناعة من إبراهيم مباي.

وعزز إسماعيلا سار تقدم السنغال بالهدف الثاني بعد مرور 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

ليحقق منتخب السنغال انتصارا ثمينا في مباراته الأولى بهذا التوقف الدولي في انتظار مباراته الثانية أمام جامبيا الثلاثاء المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: فرنسا، والمتأهل من مسار 2 في الملحق الآسيوي، والنرويج.

وسوف ينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.