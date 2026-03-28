مدرب السنغال: الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا.. وإدريسا جي: لم ننتزع النتائج من أيدينا

شدد بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال على أن فريق هو بطل أمم إفريقيا رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسحب اللقب وإعلان المغرب بطلا للقارة.

ويستعد منتخب السنغال للقاء بيرو في السادسة مساءً اليوم السبت في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس وسيحتفل أسود التيرانجا مع جماهيرهم باللقب قبل بداية اللقاء.

وقال بابي ثياو في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا".

وعندما سُئل ثياو عما إذا كان لا يزال يشعر بأنه بطل إفريقيا، أجاب: "أركز على عملي. الأهم بالنسبة لي هو عدم تشتيت انتباهي. الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا".

وأضاف: "سنواصل العمل بجد للفوز بالمزيد من الألقاب. لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن البطولات تُحسم على أرض الملعب، وهذا ما فعلناه. نحن أبطال إفريقيا".

ومن جانبه قال إدريسا جانا جي لاعب إيفرتون والسنغال: "كلاعبين، لا يمكن لأحد أن يُعوض المشاعر الجياشة التي عشناها".

وأردف "شاركنا في 4 نسخ من كأس الأمم الإفريقية، ووصلنا في كل منها إلى المباراة النهائية، وتُوّجنا بلقب البطولة مرتين، ولم ننتزع هذه النتائج من أيدينا. إنه ثمرة جهد بلد بأكمله، وأمة جادة تُبذل قصارى جهدها داخل الملعب وخارجه".

وأتم "لم ننتزع هذه النتائج من أيدينا، بل استحققناها، ونستحق أن نكون أبطال إفريقيا على أرض الملعب. سنحاول أن نفعل الشيء نفسه خارج الملعب، وسنواصل الكفاح".

وهدد مراد العجوطي رئيس نادي المحامين في المغرب، الاتحاد السنغالي عبر بيان يطالب فيه بعدم إقامة احتفال للمنتخب السنغالي والتي ستشهد الاحتفال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وسبق أن أعلنت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قبول استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار كاف بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.