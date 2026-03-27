محامي مغربي يهدد السنغال حال الاحتفال بلقب أمم إفريقيا في فرنسا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

أصدر مراد العجوطي رئيس نادي المحامين في المغرب بيانا يطالب فيه بعدم إقامة احتفال للمنتخب السنغالي والتي ستشهد الاحتفال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بيرو غدا السبت، في السادسة مساءً على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد اللقاء إقامة حفلا قبل الانطلاق احتفالا بتتويج أسود التيرانجا باللقب القاري بوجود الكأس الإفريقية رغم قرار لجنة الاستئناف من الاتحاد الإفريقي بفوز المغرب باللقب.

وكتب العجوطي بيانا عبر حسابه على منصة "أكس" جاء كالتالي:

أرسلنا صباح اليوم إشعارين رسميين إلى الشركة المشغلة لملعب ستاد دو فرانس وإلى المجموعة المنظمة بمشاركتهما في حفلٍ قائم على لقبٍ مسحوب، تتحمل هاتان الجهتان المسؤولية المباشرة.

أعلن الاتحاد السنغالي عن حفل في ستاد دو فرانس يوم 28 مارس لتقديم كأس الأمم الإفريقية للجماهير. يستند هذا الاحتفال إلى لقبٍ سُحِب من الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميا من قِبَل الهيئات الرياضية الدولية.

بموجب قرارٍ نهائي صدر في 17 مارس 2026، أعادت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللقب إلى المغرب. في غياب قرارٍ تعليقي من محكمة التحكيم الرياضي، يُعد عرض هذا الكأس اغتصابًا للقب واضطرابًا غير قانوني بشكلٍ واضح. وفقا للمادة 835 من قانون الإجراءات المدنية

أي استمرار للحدث سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات استنادا إلى المادة 1240 من القانون المدني (المسؤولية التقصيرية).

نحتفظ بحقنا في طلب الحجز القضائي الفوري والعاجل على الكأس (المادة 1961 من القانون المدني).

في حال عدم وجود حق تعاقدي أو قانوني في الحيازة، يجب وضع الشيء المتنازع عليه في عهدة محضر قضائي.

وسبق أن أعلنت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قبول استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار كاف بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا..طالع التفاصيل بالضغط هنا

