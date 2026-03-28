الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا

تعادل منتخب المغرب مع نظيره الإكوادور بنتيجة 1-1 في المباراة الأولى لأسود أطلس تحت قيادة محمد وهبي مدرب المنتخب الجديد.

وسجل هدف المغرب نيل العيناوي، وأحرز هدف الإكوادور جون يبواه.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة باراجواي الثلاثاء المقبل وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب الإكوادور أولا عن طريق جون يبواه في الدقيقة 48 بصناعة من جونزالو بلاتا.

وأهدر نيل العيناوي لاعب منتخب المغرب ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لمنتخب المغرب عن طريق محمد هريمات في الدقيقة 64.

وقبل نهاية الوقت الأصلي لنهاية المباراة بدقيقتين أحرز نيل عيناوي هدف التعادل لمنتخب المغرب صناعة أشرف حكيمي.

ليتعثر منتخب المغرب في مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة في انتظار مباراته المقبلة أمام باراجواي.

وتولى وهبي مسؤولية تدريب المنتخب خلفا لوليد الركراكي.