مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب متمسك ببقاء كامويش

السبت، 28 مارس 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

كامويش - الأهلي

يتمسك الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ببقاء يليسن كامويش مهاجم الفريق ورفض عودته لنادي ترومسو النرويجي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الأهلي على قطع إعارة اللاعب وعودته لناديه. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : توروب تمسك باستمرار كامويش ورفض موافقة النادي على طلب ترومسو النرويجي بقطع إعارته.

في الجول يكشف القيمة المالية التي سيوفرها الأهلي في حال قطع إعارة كامويش مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله قائمة

توروب برر موقفه بقدرته على تطوير اللاعب والاستفادة منه خلال مرحلة حسم الدوري.

وانضم كامويش مؤخرا لقائمة منتخب كاب فيردي لأول مرة. (طالع التفاصيل)

وانضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار كما كشف FilGoal.com من قبل.

ولم يقدم اللاعب البالغ 26 عاما الأداء المنتظر منه، فخاض 189 دقيقة في 7 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

يذكر أن موعد غلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوري النرويجي يوم 31 مارس الجاري.

