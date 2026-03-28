مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب متمسك ببقاء كامويش

يتمسك الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ببقاء يليسن كامويش مهاجم الفريق ورفض عودته لنادي ترومسو النرويجي.

إيلتسين كامويش النادي : الأهلي الأهلي

وكشف FilGoal.com في وقت سابق موافقة الأهلي على قطع إعارة اللاعب وعودته لناديه. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : توروب تمسك باستمرار كامويش ورفض موافقة النادي على طلب ترومسو النرويجي بقطع إعارته.

توروب برر موقفه بقدرته على تطوير اللاعب والاستفادة منه خلال مرحلة حسم الدوري.

وانضم كامويش مؤخرا لقائمة منتخب كاب فيردي لأول مرة. (طالع التفاصيل)

وانضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار كما كشف FilGoal.com من قبل.

ولم يقدم اللاعب البالغ 26 عاما الأداء المنتظر منه، فخاض 189 دقيقة في 7 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

يذكر أن موعد غلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوري النرويجي يوم 31 مارس الجاري.