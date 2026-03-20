الأهلي يعلن استدعاء ديانج وكامويش لمنتخبي مالي وكاب فيردي

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابين لضم لاعبيه أليو ديانج، وإيلتسن كامويش خلال توقف مارس.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي "تلقى النادي خطابًا من الاتحاد المالي لكرة القدم يفيد باستدعاء أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة."

وأضاف "كما تلقى النادي خطابًا من اتحاد كاب فيردي لاستدعاء إيلتسن كامويش، مهاجم الفريق للمشاركة في المباريات التي يخوضها بفترة التوقف الدولي التي تقام خلال شهر مارس الجاري."

ولعب أليو ديانج بقميص منتخب مالي 46 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين.

ولم يتأهل منتخب مالي لكأس العالم بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة التاسعة التي شهدت تأهل غانا عن تلك المجموعة.

ويتواجد إيلتسن كامويش مهاجم الأهلي، في قائمة منتخب الرأس الأخضر لأول مرة.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهتي تشيلي وفنلندا، في نيوزيلندا استعدادا لكأس العالم 2026.

وكان كامويش مؤهلا للعب بقميص منتخبي أنجولا والبرتغال.

ولم يتأهل منتخب أنجولا لكأس العالم، وكذلك لم يلعب كامويش بقميص المنتخب البرتغالي من قبل.

ويأمل كامويش في الحصول على فرصة للعب بقميص كاب فيردي في كأس العالم.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت الكاميرون، وليبيا، وأنجولا وموريشيوس، وإيسواتيني.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء السبت القادم على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف.