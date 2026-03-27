من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا

الجمعة، 27 مارس 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

غانا

تعرضت بعثة منتخب غانا في النمسا للسرقة قبل المباراة الودية الأولى التي يلعبها الفريق أثناء فترة التوقف الدولي الحالي.

وبحسب موقع "غانا ويب"، سرقة ساعتان من نوع رولكس من لاعبي منتخب غانا في معسكرهم بالنمسا، وتقدر قيمتهما بـ20 ألف دولار.

بالإضافة إلى سرقة 2250 دولارا من أحد أعضاء الجهاز الفني.

وذكر الموقع أن كاميرات المراقبة تعطلت أثناء السرقة ولذلك لم يتم التوصل للسارق.

ومن المقرر أن يواجه منتخب "النجوم السوداء" منافسه النمسا وديا الليلة.

وسيلعب منتخب غانا أيضا ضد ألمانيا يوم الاثنين المقبل في المباراة الودية الأخيرة في فترة التوقف الدولي الجاري.

وخسر منتخب غانا المباراتين الوديتين السابقتين أمام اليابان بهدفين دون رد، وكوريا الجنوبية بهدف.

النمسا غانا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526027/من-بينهم-ساعتان-رولكس-تقرير-سرقة-لاعبي-غانا-في-النمسا